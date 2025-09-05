«В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники», — предупреждают в мэрии.

Постановления об административном нарушении приходят в почтовые ящики или сразу в электронную почту. И это признак мошенничества: в бумажном виде автовладелец получает лишь уведомление о заказном письме по адресу регистрации. Электронное уведомление о вынесении постановления может прийти только со ссылкой на портал «Госуслуг», говорят в Московской автодорожной инспекции (МАДИ).

Проверить наличие штрафа можно через портал мэрии или «Госуслуги», введя номер автомобиля или постановления. Оплачивать штраф нужно только через эти официальные сервисы — либо через банки.

Похожие схемы мошенники использовали раньше — в прошлом году они раскладывали поддельные квитанции для оплаты коммунальных услуг с QR-кодами. Оплата через такие коды могла привести не только к списанию денег в пользу злоумышленников, но и к установке вредоносных программ. В мэрии тогда советовали сверять реквизиты и оплачивать коммуналку только через официальные сервисы.

Возможно, новый всплеск мошенничества связан с расширением зоны платных парковок в Москве. Этим летом расширение затронуло и Зеленоград — это увеличило число потенциальных жертв.