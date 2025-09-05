Дорожки относятся к зоне охраняемого ландшафта (ОЛ) — здесь запрещено «строительство дорожной сети», утверждают «Автодороги ЗелАО», отвечающие за содержание зеленоградских лесопарков и напоминают, что вся территория относится к природным территориям с режимом особой охраны (ООПТ). На самом деле, тропинки только немного попадают в зону ОЛ-7: темно-зеленая зона на схеме.

«Данный участок дорожно-тропиночной сети с естественным грунтовым покрытием сформирован исторически в процессе воздействия регулярных рекреационных нагрузок и является частью естественного ландшафта», — добавили коммунальщики.

Действительно, дорожки проходят по местам весьма заметных «рекреационных нагрузок» — именно здесь под землей когда-то было проложено подземное русло Болдова ручья с колодцами и водосбросом в речку возле моста. Лес при этом сильно пострадал — до сих пор повсюду рвы, колдобины, остатки бетонных конструкций. Исконно природным ландшафт назвать сложно.

Впрочем, старые бетонные плиты, вросшие в землю на краю леса у Школьного озера, недавно тоже признали частью охраняемого ландшафта ООПТ — и по этой же причине отказались убрать