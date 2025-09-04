«Сейчас нет возможности проводить массовые мероприятия — не только организовывать шествия, но и устраивать тематические площадки в парке Победы или концерты на Центральной площади, — сказал префект Анатолий Смирнов. — Причины, я думаю, объяснять никому не нужно».

Однако эти «причины» не помешали провести масштабный концерт, выставку и ярмарку на Центральной площади 9 мая.

Чтобы на День города не было совсем скучно, продлят до 14 сентября мероприятия фестиваля «Лето в городе»: аттракционы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры проходят у Михайловских прудов, в парке Победы, на площади Юности и на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне.

Перенос праздника на вторые выходные сентября префект объяснил тем, что иначе он может совпасть с памятными мероприятиями, посвященными теракту в Беслане.

Как проходил День города 10-15 лет назад — на наших архивных фотографиях к этому посту.