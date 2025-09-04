Специалисты должны определить точную причину поломки, затем отремонтировать центральную стойку и заменить изношенные подшипники. Именно эти элементы обеспечивают плавное вращение дверного механизма, поэтому их неисправность делает конструкцию небезопасной для посетителей.
«Дверь здесь уже старая, поэтому пока непонятно, сколько времени займет ремонт», — рассказали рабочие.
На период ремонта попасть внутрь торгового центра можно через боковые двери и другие входы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости