Специалисты должны определить точную причину поломки, затем отремонтировать центральную стойку и заменить изношенные подшипники. Именно эти элементы обеспечивают плавное вращение дверного механизма, поэтому их неисправность делает конструкцию небезопасной для посетителей.

«Дверь здесь уже старая, поэтому пока непонятно, сколько времени займет ремонт», — рассказали рабочие.

На период ремонта попасть внутрь торгового центра можно через боковые двери и другие входы.