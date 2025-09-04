Сейчас контракт на строительство подъездных дорог заключен с «Московской инженерно-строительной компанией» (АО «МИСК»). Это уже второй контракт с этой организацией — первый был расторгнут в мае из-за необходимости корректировки проекта.

Параметры строительства подъездных дорог в новом контракте остались прежними, за исключением некоторых технических деталей. На будущих дорогах будет по две полосы движения в каждом направлении. Она пройдет через частный сектор Алабушево. Стройка затронет улицы Александровку (в районе роддома), Михайловку, Конструктора Лукина, Алабушевскую, проезд 684.

Кроме подъездных дорог к переезду, нужно построить сам тоннель. Планы РЖД по его строительству неясны, там стандартно отвечают, что «ведётся проектирование». Возможно, история затягивается из-за приоритетного строительства высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Срок завершения строительства всей этой развязки — 2028 год (раньше планировали закончить к лету 2026-го).

Подробности истории проекта

Проектирование началось ещё в 2020 году. Экспертиза положительно оценила документацию в 2022-м, но затем потребовалась корректировка, и повторное положительное заключение экспертизы проект получил только в 2024-м. В нём должны были учесть и проект тоннеля, как части общей конструкции развязки, и перспективное строительство ВСМ — его несколько лет «увязывают» с проектом переезда.

Тоннелем занимается РЖД (всё ещё проектируется), автодорогами — Москва, а конкретно ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». В свежем контракте говорится, что тоннель надо исключить из проектной документации, потому что он относится к компетенции РЖД. Равно из проекта надо убрать переустройство сетей РЖД и воздушных линий электропередач. Почему этого не сделали ещё в 2022-м, когда работали над первым проектом, неизвестно.

Сейчас подрядчик будет корректировать проект и смету строительства образца 2022 года, а потом заниматься собственно стройкой.