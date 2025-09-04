Вакцинация от гриппа началась в школах 04.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Прививку сделает медработник в здании школы. В этом сезоне её будут делать наиболее востребованной вакциной «Ультрикс Квадри» — по многочисленным просьбам родителей, отметили в мэрии.

Перед прививкой родителям нужно дать согласие на вакцинацию. Это можно сделать, заполнив выданный в школе бланк, или в электронном виде: в веб-версии электронного дневника (вкладка «Согласия») или в мобильном приложении «Дневник МЭШ» (раздел «Профиль»). От вакцинации можно и отказаться.

Важно пройти вакцинацию как можно скорее, чтобы иммунитет успел выработаться до начала сезона заболеваемости, отмечают в мэрии. Узнать дату вакцинации можно у классного руководителя.

Прививки против гриппа делают также в прививочных кабинетах всех детских поликлиник Зеленограда. Вакцина тоже «Ультрикс Квадри». Прививки делают всем желающим, но особенно эта вакцинация показана часто болеющим детям и пациентам с хроническими заболеваниями. Перед прививкой врач-педиатр проведёт осмотр. Предварительно записываться на прием не надо. На стойке информации администратор направит ребенка на осмотр к педиатру по живой очереди, рассказали «Зеленоград.ру» в поликлинике.

