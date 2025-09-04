Зеленоградский районный суд приостановил деятельность столовой бизнес-центра «Зеленоград Плаза» (проспект Генерала Алексеева, 16, раньше здесь был «Зеленоградстрой»).

До этого в столовой прошла Роспотребнадзора, которая выявила нарушения санитарных норм: несоблюдение сроков реализации и температурного режима хранения готовых блюд, прием сырья без маркировки, отсутствие бактерицидного оборудования и дезинфекции, неполное прохождение медосмотров сотрудниками. В смывах с оборудования и посуды обнаружили бактерии кишечной палочки.

Эти нарушения создают угрозу пищевых отравлений и кишечных инфекций, посчитали в Роспотребнадзоре и приостановили работу столовой до решения суда. Столовую опечатали в середине августа, вчера решение суда вступило в законную силу.

Владелец столовой, предприниматель Елена Ружицкая, с нарушениями согласилась и обещала устранить нарушения в ближайшее время. Суд дал ей на это 30 суток.