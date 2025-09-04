135 тонн мусора вывезут с территории возле пересечения Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе. В перспективе здесь будет комплексная застройка — производство и склады.

Вывоз отходов со стихийной свалки заказала управа района Крюково. По документам, это строительный мусор: древесина, бетон, железо. Кто конкретно устроил эту свалку, неизвестно. Её адресный ориентир: проезд 687, дом 4, строение 1 — это двухэтажное кирпичное здание. Вокруг гаражи. Вывоз мусора запланирован до 30 сентября.

В документах управы эта территория называется бесхозяйной. На мусорные свалки вблизи Кутузовского ручья и промзоны ЦИЭ (теперь это 22 микрорайон) жаловались еще десять лет назад. Тогда даже возбуждались уголовные дела, но чем они закончились, неизвестно.

Возможно, это расчистка территории перед её застройкой. Участок между 22 и 23 микрорайонами площадью 27,5 гектаров попал в московскую программу комплексного развития территорий (КРТ). По текущему проекту, три четверти земли отдадут под строительство производственно-складских и офисных объектов, а также конечной остановки автобусов.

Сейчас большая часть участка — заросшая деревьями долина Кутузовского ручья, на котором находится два пруда. Здесь же расположены небольшие постройки — гаражи, автосервисы, склады. Эти строения в процессе освоения территория снесут, владельцам должны выплатить компенсацию. Под снос пойдут кирпичные гаражи ГК «Строитель», автотехцентр, автомойка, гранитная мастерская, скупка металлолома и другие здания. Как скоро начнется застройка, пока неизвестно. По расчетам мэрии, здесь будет создано около пяти тысяч рабочих мест.