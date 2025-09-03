Работы начали только в середине лета и должны были закончить до 30 августа. Но из 13 запланированных в этом году для комплексного ремонта участков дорог отчитались о завершении только двух — самых маленьких: это проезд 65А у 23 микрорайона и дорога к деревне Рожки (мало кто из зеленоградцев даже знает, где это).

«На некоторых из оставшихся отмечается высокая степень готовности», — сказал зампрефекта Олег Панин в конце августа и отметил, что исполнители вышли на работы на всех запланированных дорогах.

Странно отмечать начало работ, когда их уже должны были закончить. Впрочем, префектуру здесь винить нельзя: работы идут по заказу московского ГБУ «Автомобильные дороги», которое подчиняется департаменту ЖКХ.

Если опираться на прошлогодний опыт работ «Автодорог Москвы» в Зеленограде, на скорое завершение ремонта, похоже, рассчитывать не стоит — тогда его заканчивали ближе к зиме.

Что не так с этим ГБУ, подрядчики которого стабильно не справляются с работой, непонятно. Если запланированный на следующий год ремонт Панфиловского проспекта снова будет делать эта организация, заранее становится страшно.