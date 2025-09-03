Ребенка, который незаконно арендовал самокат, признали виновным в столкновении с машиной: ущерб составил более 200 тысяч рублей 03.09.2025 ZELENOGRAD.RU

«Ребенка на самокате никто не сбивал — это он въехал в мою машину», — так участница ДТП прокомментировала нашу вчерашнюю новость о столкновении прокатного самоката и машины возле корпуса 1459.

Новость мы написали по сообщению ГАИ. В сводке происшествий они описали происшествие так: «Она [водитель автомобиля] совершила столкновение с электросамокатом». Однако виновным в происшествии признали именно 16-летнего самокатчика.

«Пока я отошла к багажнику, чтобы обработать ему ранку на пальце, он уехал с места ДТП на самокате. Я вызвала ГАИ — спустя 40 минут он появился со своей мамой. Мама вызвала скорую, обвинив меня в том, что я его сбила. Травм у парнишки никаких нет»

По словам Татьяны, сотрудники ДПС посмотрели видеозаписи и признали виновным подростка (копия протокола есть в редакции): «При пересечении проезжей части не уступил дорогу автомобилю». (пункт 1.3 и 24.6(1) ПДД).

Повреждения автомобиля значительные: деформированы водительская дверь и крыло. Независимая экспертиза оценила ущерб почти в 214 тысяч рублей.

Мать школьника заявила, что не знала, что ребенок использует арендованный самокат и чей именно аккаунт применялся для аренды. В переписке с Татьяной она отказалась возместить ущерб и предложила решать вопрос через суд.

Официально аренда самокатов в Москве доступна только взрослым и только после подтверждения возраста через Mos?ID. Но есть лазейки — к примеру, до подтверждения возраста новый пользователь может совершить пять поездок или воспользоваться аккаунтом родителя.

Если несовершеннолетний пользователь арендует электросамокат, сервис блокирует аккаунт, даже если договор был заключён взрослым. Также за нарушение правил сервисов проката предусмотрены штрафы до 100 ?тысяч рублей. Были ли они наложены в этом случае — неизвестно.

