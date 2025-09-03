С следующего учебного года программа по английскому языку в средней школе сокращается: ученики 5-7-х классов будут изучать английский два часа в неделю вместо трех, как сейчас.

В министерстве уверяют, что учащиеся смогут освоить базовый уровень иностранного языка в рамках выделенных часов. Однако сокращение часов поднимает целый ряд вопросов: смогут ли дети без дополнительной нагрузки освоить программу, не снизится ли их успеваемость, и повлияет ли это на рынок репетиторских услуг?

Об этом мы поговорили с зеленоградским репетитором с 18-летним опытом работы Галиной Шевченко. Как подготовиться к экзаменам в новых условиях и стоит ли ждать роста цен на занятия? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью с опытным педагогом в канале «Родители Зеленограда».