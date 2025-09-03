Об этом рассказал мэр Собянин, уточнив, что речь идет и о мобилизованных, и о контрактниках.

В прошлом году Собянин сообщал, что в СВО участвуют около 43 тысяч москвичей (мобилизованных и контрактников) и ещё 23 тысячи должны были отправиться туда. Таким образом, если опираться на заявления мэра, число москвичей, отправляющихся в зону СВО из Москвы остаётся стабильным — 21-23 тысячи человек в год.

Москва оказывает значительную помощь Министерству обороны — это выпуск беспилотников, поддержка систем ПВО, строительство площадей для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году по данным мэра в городе выпускалось 10-15 тысяч боевых беспилотников ежемесячно.

Кроме этого, Москва системно занимается восстановлением Луганска и Донецка:

«Ремонтируем тысячи объектов — жилые дома, детские сады, школы, больницы, благоустраиваем дороги, восстанавливаем коммунальные сети и так далее. Сейчас одна из серьезных задач — это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы — там работы непочатый край», — сказал мэр.