Сценарий «Люди в белом» Дениса Косякова — сценариста и актера из Зеленограда — вошел в лонг?лист новосибирского кинофестиваля «Кремний». Фестиваль посвящен научному и индустриальному кино, в 2025?году он фокусируется на научной фантастике и впервые включает новый формат — питчинг игровых фильмов и сериалов в этом жанре.

Денис Косяков рассказал «Зеленоград.ру», что в основе истории — шеф-повар, который устраивается работать в ресторан при гостинице для инопланетян. Он не скрывает, что искал вдохновение в родном городе:

«Я предполагал, что это нужно снимать возле нашего ДК — это прекрасное здание на „ножках“. Благо, в Зеленограде много зданий советского конструктивизма. Есть много интересных, футуристичных зданий, которые очень для этого сценария подходят», — рассказывает сценарист.

«Сценарий мне очень нравится. История наполнена отсылками к фантастическим фильмам 80?х и 90?х. Снять я это предполагаю в стилистике фильмов 80?х — с ростовыми куклами, с аниматрониками, без большого количества компьютерной графики. Как образец — „Гремлины“, „Альф“, „Вспомнить всё“» — поясняет он.

Денис Косяков — актер театра и кино, сценарист, продюсер и телеведущий. Известен как победитель первого сезона шоу «Смех без правил», сценарист и шоураннер телепроектов «Зайцев+1» и «Остров» на канале ТНТ.