В ближайшее время магазин очков в корпусе 1818 перестанет работать, точная дата пока неизвестна.

Судя по отзывам, покупателей привлекают приемлемые цены и профессиональный подход продавцов:

«В Лобне мне насчитали под 40 тысяч, а тут взял хорошую оправу и линзы по рецепту всего за 13 с копейками. Конечно, я доволен. И мастер чуткий, и продавец „не ломит“», — поделился Владимир.

«Много лет пользуюсь услугами этого салона…Продавцы „не разводят“, подбирают и оправы, и линзы согласно нашим возможностям и требованиям», — говорит Елена.

Сейчас новые заказы уже недоступны, можно приобрести только то, что есть на складе. Точная причина закрытия неизвестно, но это решение владельцев. Пока магазин работает с понедельника по субботу — с 10.00 до 20.00, в воскресенье — с 10.00 до 17.00. Что будет на месте «Оптики-стиль» пока неизвестно.

Таких «исторических» магазинов остается в Зеленограде всё меньше. Недавно после 40 лет работы закрылся «Фарфор-Хрусталь» на площади Юности.

Новости 18-го микрорайона