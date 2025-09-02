Для этого годятся городские баллы программы лояльности «Миллион призов» — их можно обменять на «парковочные баллы» для приложения «Парковки России».

Баллы можно получить за использование московских электронных сервисов:

При стоимости парковки 40 рублей за час, при регулярном использовании этих сервисов несложно зарабатывать себе на несколько часов парковки в месяц.

Популярность этого сервиса растёт, говорят в мэрии. В этом году парковочный счет с помощью баллов пополнили 30 тысяч раз — этот способ оплаты стали выбирать на 74% чаще.