Для этого годятся городские баллы программы лояльности «Миллион призов» — их можно обменять на «парковочные баллы» для приложения «Парковки России».
Баллы можно получить за использование московских электронных сервисов:
- Активный гражданин: участие в опросах
- Наш город: сообщение о коммунальных проблемах
- Электронный дом: участие в опросах и голосованиях, оплата коммуналки
- Помощник Москвы: жалоба на неправильную парковку
- Библиотеки Москвы: бронирование книг
- Все способы на сайте ag-vmeste.ru.
При стоимости парковки 40 рублей за час, при регулярном использовании этих сервисов несложно зарабатывать себе на несколько часов парковки в месяц.
Популярность этого сервиса растёт, говорят в мэрии. В этом году парковочный счет с помощью баллов пополнили 30 тысяч раз — этот способ оплаты стали выбирать на 74% чаще.
