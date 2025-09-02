На пешеходной дорожке в 22-м микрорайоне появились крупные трещины в асфальте. Самую большую ещё в августе огородили сигнальной лентой. Кроме того, трещины пошли и по заплаткам, которые раньше делали на этом участке.

Проблемы здесь начались ещё весной — новая дорога от Георгиевского проспекта к 22-му микрорайону начала сползать в овраг напротив строящейся школы. Склон, ведущий к речке, размываелся и тротуар проседал.

Разрушения заметны и со стороны новостроек ЖК «Зеленый парк». Хотя асфальт уложили недавно, везде видны мелкие повреждения. Прохожие говорят, что это похоже на последствие землетрясения — покрытие местами напоминает пластилин и продолжает съезжать в овраг.

Возле автобусной остановки маршрута 16 заметны небольшие трещины, а возле столба асфальт сильно проседает.

На дороге видны свежие заплатки, но на них тоже трещины. Вряд ли получится сдержать оползень, просто кладя сверху асфальт — похоже, нужно укреплять сам склон.

Редакция «Зеленоград.ру» спросит префектуру, что и когда для этого планируется сделать.

