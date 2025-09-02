Обучение организует МГПУ совместно с Международной академией нутрициологии — набор на программу «Специалист по здоровому питанию» доступен для участников проекта «Московское долголетие».

Обучение продлится шесть месяцев и даст слушателям возможность получить профессию, связанную со здоровым образом жизни и правильным питанием. Участники смогут консультировать, обучать или работать в сфере здоровья. По итогам курса выдается диплом государственного вуза.

В программе обещают много практики и прикладных знаний, которые помогут участникам нормализовать уровень холестерина и глюкозы без медикаментов, а также скорректировать вес без физических нагрузок.

«Это полностью бесплатно для участников программы „Московское долголетие“. Нужно просто заполнить анкету с данными для диплома. Места еще есть — ждем всех желающих», — сообщили в Центре московского долголетия.

Занятия будут проходить очно в Зеленограде (корпус 1140) два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. Начало занятий запланировано на 23 сентября, набор в группу уже открыт.

Запись по ссылке.