- 26 августа водитель машины сбил 16-летнего водителя прокатного электросамоката «Яндекс Go» у корпуса 1459. Ребенок получил травмы, его доставили в детскую больницу на «скорой».
- В тот же день пострадал еще один несовершеннолетний водитель самоката: 17-летний подросток на самокате Whoosh столкнулся с автомобилем на Панфиловском проспекте. Он также был госпитализирован.
- 28 августа 15-летний водитель арендованного самоката Urent сбил на 7-летнюю девочку-пешехода на тротуаре. Пострадавшему ребенку оказали помощь в травмпункте.
Показательно, что незаконная аренда самокатов несовершеннолетними произошла у всех трёх московских сервисов проката
Официально аренда самокатов в Москве доступна только взрослым и только после подтверждения возраста через Mos?ID. Но есть лазейки — к примеру, до подтверждения возраста новый пользователь может совершить пять поездок. Одна из которых может закончиться аварией.
Если несовершеннолетний пользователь арендует электросамокат, сервис блокирует аккаунт, даже если договор был заключён взрослым. Также за нарушение правил сервисов проката предусмотрены штрафы до 100?тысяч рублей. Были ли они наложены в случаях, описанных выше — неизвестно. ГАИ сообщает, что по факту происшествий ведется проверка.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама