26 августа водитель машины сбил 16-летнего водителя прокатного электросамоката «Яндекс Go» у корпуса 1459. Ребенок получил травмы, его доставили в детскую больницу на «скорой». В тот же день пострадал еще один несовершеннолетний водитель самоката: 17-летний подросток на самокате Whoosh столкнулся с автомобилем на Панфиловском проспекте. Он также был госпитализирован. 28 августа 15-летний водитель арендованного самоката Urent сбил на 7-летнюю девочку-пешехода на тротуаре. Пострадавшему ребенку оказали помощь в травмпункте.

Показательно, что незаконная аренда самокатов несовершеннолетними произошла у всех трёх московских сервисов проката

Официально аренда самокатов в Москве доступна только взрослым и только после подтверждения возраста через Mos?ID. Но есть лазейки — к примеру, до подтверждения возраста новый пользователь может совершить пять поездок. Одна из которых может закончиться аварией.

Если несовершеннолетний пользователь арендует электросамокат, сервис блокирует аккаунт, даже если договор был заключён взрослым. Также за нарушение правил сервисов проката предусмотрены штрафы до 100?тысяч рублей. Были ли они наложены в случаях, описанных выше — неизвестно. ГАИ сообщает, что по факту происшествий ведется проверка.