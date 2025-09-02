Открылся детский сад в 22-м микрорайоне 02.09.2025 ZELENOGRAD.RU

«Первые детки пошли в новый сад, — поделились сегодня родители фотографией в телеграм-чате района, — Перерезали сегодня ленточку после утренника на улице».


Детсад рассчитан на 250 мест — десять групп, и является дошкольным подразделением школы 1150. Его достроили еще в феврале. Помимо современных помещений групп с игровыми, спальнями и буфетом, в нем есть музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн (уже объявлено о бесплатных занятиях плаванием раз в неделю).

В трёхэтажном здании — входы на уровне земли, большие окна, просторные атриумы, спокойная нейтральная отделка. На улице не только обычные навесы, но и элементы для развития, экспериментов и активных игр.

По отзывам родителей, в детсаду будут группы полного дня для всех возрастов, от подготовительных до младших, для детей 2-3 лет — они начнут ходить в сад с адаптационным периодом, по нескольку часов в день, поначалу их группы разобьют пополам.

Комплектование групп проходило летом. Чтобы получить место, требовалось подать заявление на портале Мос.ру, выбрав школу 1150 как предпочтительную образовательную организацию, поясняли в департаменте. Часть родителей без проблем прошли эту процедуру, другим по неизвестным причинам пришли «приглашения» в детсады других школ и микрорайонов — добиваться нужного места приходилось через департамент. Тем, чьи дети до этого ходили в другие детские сады школы 1150 (например, в 17-м микрорайоне) было проще — требовалось выполнить внутренний перевод в другой дошкольный корпус через школьного методиста.

