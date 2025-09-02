На подъезде к зданию поликлиники в корпусе 2042 со стороны проспекта установили знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор». Сейчас они закрыты чехлами, то есть пока не действуют.

Машины, припаркованные в двух узких проездах к корпусам 2039, 2040 и 2044, действительно мешают — разъехаться может быть сложно. При этом на платных парковках вдоль проспекта свободных мест тоже почти нет.

Очевидно, что для всех желающих парковок не хватит — водителям придётся искать другие места. Многие отправятся во дворы — ведь других вариантов просто нет. Следующим шагом, вероятно, будет закрытие этих дворов шлагбаумом.