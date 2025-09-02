Первокурсникам МИЭТа вручили студенческие билеты. Они рассказали, почему выбрали зеленоградский университет 02.09.2025 ZELENOGRAD.RU

На торжественной церемонии ребята познакомились с представителями институтов, встретили кураторов и одногруппников.

«Надеюсь, что МИЭТ станет для вас домом и большой семьей, в которой вы будете чувствовать себя комфортно», сказал собравшимся на площади Шокина ректор университета Сергей Гаврилов. И подписал студенческий билет.

Многие студенты приехали в Зеленоград из разных городов: Алматы, Архангельска, Воронежа, Коврова, Краснодара, Твери, Ярославля и многих других. Кто-то выбирал МИЭТ из-за близости к дому, кто-то — из-за сильных преподавателей или направлений подготовки, для кого-то решающим стали проходные баллы и возможность получить место в общежитии. Своими мотивами они поделились с корреспондентом «Зеленоград.ру»:

"В МИЭТе очень сильный профессорско-преподавательский состав. Кураторы приезжали к нам в Казахстан и рассказывали о вузе. Тогда я решил, что буду поступать именно сюда", — рассказал Сергей из Алматы.

«Я выбрал МИЭТ по совету своей учительницы математики. Её племянник здесь учился и остался в восторге. Я прошёл по баллам в общежитие, и это тоже большой плюс. Кстати, его тоже очень нахваливали знакомые», — поделился Антон из Коврова.

«Приехал две недели назад. Город очень понравился — зелёный, чистый. МИЭТ полюбился сразу, еще когда изучал его в интернете, и по баллам больше возможностей пройти», — рассказал Никита из Воронежа.

«Я поступила на управление в технических системах. Рассматривала Станкин и МТУСИ, но выбрала МИЭТ — рядом с домом и отличные перспективы», — отметила Марина из Зеленограда.

Желаем всем успешной учебы!

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру