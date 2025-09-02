На торжественной церемонии ребята познакомились с представителями институтов, встретили кураторов и одногруппников.

«Надеюсь, что МИЭТ станет для вас домом и большой семьей, в которой вы будете чувствовать себя комфортно», сказал собравшимся на площади Шокина ректор университета Сергей Гаврилов. И подписал студенческий билет.

Многие студенты приехали в Зеленоград из разных городов: Алматы, Архангельска, Воронежа, Коврова, Краснодара, Твери, Ярославля и многих других. Кто-то выбирал МИЭТ из-за близости к дому, кто-то — из-за сильных преподавателей или направлений подготовки, для кого-то решающим стали проходные баллы и возможность получить место в общежитии. Своими мотивами они поделились с корреспондентом «Зеленоград.ру»:

"В МИЭТе очень сильный профессорско-преподавательский состав. Кураторы приезжали к нам в Казахстан и рассказывали о вузе. Тогда я решил, что буду поступать именно сюда", — рассказал Сергей из Алматы.

«Я выбрал МИЭТ по совету своей учительницы математики. Её племянник здесь учился и остался в восторге. Я прошёл по баллам в общежитие, и это тоже большой плюс. Кстати, его тоже очень нахваливали знакомые», — поделился Антон из Коврова.

«Приехал две недели назад. Город очень понравился — зелёный, чистый. МИЭТ полюбился сразу, еще когда изучал его в интернете, и по баллам больше возможностей пройти», — рассказал Никита из Воронежа.

«Я поступила на управление в технических системах. Рассматривала Станкин и МТУСИ, но выбрала МИЭТ — рядом с домом и отличные перспективы», — отметила Марина из Зеленограда.

Желаем всем успешной учебы!