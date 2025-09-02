Новое кафе с блюдами из разных стран мира — Индия, Германия, Корея, США, Италия, Россия — появилось на месте «Пиццы с крыльями».
Меню значительно расширилось, в ассортименте: горячее от 590 рублей, супы от 290, салаты от 540, брускетты от 650, закуски от 250, буррито от 690, пицца от 790, крылья от 590, различные соусы и снэк сет (блюда и цены на фото). Из напитков — соки по 180 рублей и лимонады по 200.
«Мы решили полностью поменять концепцию, сделали ребрендинг. Раньше у нас были только закуски — чаще всего посетители заглядывали по вечерам. Сейчас гостей стало гораздо больше», — рассказал управляющий Лев.
По его словам, посетителям полюбились брускетты, мюнхенские колбаски и сливочное карри с курицей и овощами. При хороших продажах заведение планирует расширяться.
Корнер расположен на первом этаже фудмолла «Станция». Кафе работает ежедневно, с понедельника по четверг и в воскресенье — с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу — с 10:00 до 23:00.