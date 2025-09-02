«Мы решили полностью поменять концепцию, сделали ребрендинг. Раньше у нас были только закуски — чаще всего посетители заглядывали по вечерам. Сейчас гостей стало гораздо больше», — рассказал управляющий Лев.

По его словам, посетителям полюбились брускетты, мюнхенские колбаски и сливочное карри с курицей и овощами. При хороших продажах заведение планирует расширяться.

Корнер расположен на первом этаже фудмолла «Станция». Кафе работает ежедневно, с понедельника по четверг и в воскресенье — с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу — с 10:00 до 23:00.