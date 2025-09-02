Для школьников и родителей 12-го микрорайона новый учебный год начался с лесной прогулки — из-за капитального ремонта школы 1353 (корпус 1214) все классы, кроме начальных, переведены в школьные здания в 4-м микрорайоне, на Берёзовой аллее. Так что этот путь через лес им придется проходить ежедневно до следующего лета.
«Пока хорошая погода, пройтись по лесу даже приятно. Солнышко светит, и кажется, как будто, не в школу идёшь. А потом боюсь, что могут быть проблемы, когда погода изменится», — поделилась с корреспонеднтом «Зеленоград.ру» одна из старшеклассниц.
Проблемы действительно могут возникнуть: зимой лесные дорожки чистят далеко не в первую очередь, на них бывает и сильный гололёд. А в мае из-за сильного ветра и снегопада их вообще завалило деревьями — хорошо, что это произошло в начале майских праздников, и к их окончанию некоторые завалы всё-таки успели разобрать, но родителей это сильно обеспокоило.
Расскажите, насколько удобна и безопасна ваша дорога до школы?