«Пока хорошая погода, пройтись по лесу даже приятно. Солнышко светит, и кажется, как будто, не в школу идёшь. А потом боюсь, что могут быть проблемы, когда погода изменится», — поделилась с корреспонеднтом «Зеленоград.ру» одна из старшеклассниц.

Проблемы действительно могут возникнуть: зимой лесные дорожки чистят далеко не в первую очередь, на них бывает и сильный гололёд. А в мае из-за сильного ветра и снегопада их вообще завалило деревьями — хорошо, что это произошло в начале майских праздников, и к их окончанию некоторые завалы всё-таки успели разобрать, но родителей это сильно обеспокоило.

Расскажите, насколько удобна и безопасна ваша дорога до школы?

Новости 12-го микрорайона