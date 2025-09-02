С 1 сентября в кафе «Счастье есть» в 9-м микрорайоне будут доступны комплексные обеды для учащихся всех классов: суп, горячее, компот или чай.

«Мы хотим помочь детям питаться правильно, а не перекусывать в ближайших „Пятерочках“ или бистро», — рассказали владелицы Анна и Людмила.

Летом школьные обеды запускали в тестовом режиме для ребят из летнего лагеря — меню детям понравилось.

«Как ни странно, многим понравились щи из щавеля. Ну и, конечно, макароны, картофель по-деревенски, наггетсы. При этом мы не используем фритюр, готовим в пароконвектомате», — поделилась Анна.

Блюда в кафе будут меняться, каждый день — определённый набор. Меню планируется составлять с учётом пожеланий ребят.

Вот меню на 1 сентября: суп-лапша, наггетсы с картофелем по-деревенски, компот (или другой напиток).

Также в течение первой недели в ассортименте школьных обедов будут супы: гороховый, сырный, борщ, щи. На второе: паста с сыром и сосисками в форме осьминожек, паста карбонара, пельмени, картофельное пюре с котлетой.

Стоимость обеда в любой день — 500 рублей. Можно приобрести карту-абонемент на 5 или 10 обедов, которую заранее оплачивает родитель, а ребёнок предъявляет в кафе. Каждый использованный обед отмечается в карте ребенка. При покупке абонемента ребёнок получает дополнительно перекус с собой (яблоко, свежую выпечку, сэндвич и т. п.). Для сравнения — в школьной столовой со следующего года обед будет стоить 296 рублей (в начальной школе — 250)

В кафе школьные обеды будут доступны только в будни, пока в любое время. Оплатить абонемент можно лично или дистанционно (по QR-коду). В октябре также планируется запустить бизнес-ланчи для взрослых.

Кафе «Счастье есть» находится в корпусе 935с2. Работает ежедневно, в будни — с 9:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.