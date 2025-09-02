«В 2010 году у нас было порядка 60% населения, которое ежедневно ездило на общественном транспорте. Сегодня мы добились, что эта цифра уже 70%. Следующая задача — довести этот показатель к 2030-му году до 75%», — сказал мэр Собянин.

Самый массовый вид общественного транспорта в Москве — это метро (около 54%), на автобусы приходится примерно 26%, на электрички/МЦД примерно 15%.

Рост использования общественного транспорт строится на комплексных мерах: совмещении развития крупных рельсовых проектов (БКЛ, МЦД), оптимизации сети автобусов, единого тарифа со льготными пересадками и ограничительной политики мэрии в отношении парковок.

По доле поездок на общественном транспорте Москва ближе к азиатским лидерам (Сингапур, Гонконг), чем к Лондону или Парижу, но прямое сравнение не всегда корректно из-за разных методик учёта.