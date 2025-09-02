В Зеленограде было всего 25 народных дружинников, сейчас осталось меньше половины. По закону им положены индивидуальные средства защиты, материальная помощь, форма, транспорт, но, по их словам, ничего не дают — только льготный проездной на автобус. А в Солнечногорске дают.

Добровольная народная дружина призвана помогать полиции в её работе. Её деятельность финансируется из городского бюджета, а также за счет пожертвований, говорится в положении о народной дружине. Эти средства направляются в том числе на материальную помощь, форму, атрибутику, автотранспорт, удостоверения, социальные гарантии, индивидуальных средств защиты.

«Когда мы пришли в зеленоградскую дружину, нам говорили о бронежилетах и касках как средствах защиты, которые мы должны получить, — рассказал «Зеленоград.ру» один из активных членов народной дружины. — Каски нам, наверное, не нужны, а бронежилеты бы пригодились. Конечно, не такие как у спецподразделений или военных, а лёгкие, для защиты от ножа, бутылки или травмата. От некоторых отдыхающих граждан вполне можно получить «розочкой» в живот, поверьте моему опыту.

Также обещали выдать рацию, форму и прочее — но мы ничего этого не получили. Я обращался к местному руководству, говорят — «формы и рации нет». Несколько человек ушли в солнечногорскую дружину, я в том числе. Некоторые просто ушли из дружинников. Из 25 человек осталось 12 (раньше говорили, что для эффективной работы не хватает около ста человек).

Штат дружины в Москве заполнен молодёжью, которая приходит, получает бесплатный проезд в наземном транспорте, и больше их не видно. А финансировать таких активных, как мы, почему-то не хотят".

В Солнечногорске же, по словам активиста, платят за выходы в патрули, выдают форму, обувь, бронежилеты, жетоны, вскоре обещают выделить «Газель». Словом, всячески стимулируют деятельность добровольцев.