В конце прошлой недели дорожные работы вовсю шли у корпусов 106-107 по улице Злобина. Рядом — детский сад школы 842 (корпус 104). Пройти сложно: вокруг грязь, шум и тракторы. Укладывали асфальт и у соседнего «Дейтона» (корпус 100). Аналогичные работы велись и у корпусов 107В и 107 Г рядом с самой школой 842 (корпус 163). Проезд и вход сюда был ограничен.

«Всё ускорено — до 1 сентября мы успеем», — обещали рабочие.

«Ускорились так, что по ночам спать не дают со своим асфальтом», — говорит местный житель.

Похожая ситуация в 4-м микрорайоне — укладывали асфальт у корпусов 405, 455, 409 и 410. Пройти отсюда к ближайшим корпусам школы 1353 (404А и 419А), а также к школе «Гармония» (корпус 421А) сложно: брусчатка, шум, техника и пыль. Рабочие признают, что затянули с окончанием работ, но тоже обещали успеть к 1 сентября.

Напишите после начала учёбы, насколько удобен и безопасен путь от вашего дома к школе/детсаду. Успели закончить благоустройство?