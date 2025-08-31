Двойные стандарты на плохой запах 31.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Получена очередная отписка зеленоградского Роспотребнадзора на жалобу о неприятном запахе на Восточной коммунальной зоне, источником которого, вероятно, являются очистные сооружения.

Проблеме много лет — на вонь жалуются не только работающие на ВКЗ, иногда запах долетает до МЖК и других районов. Проведенная пять лет назад модернизация не решила проблему окончательно.

В ответе ведомства сказано, что раз в квартал проводят замеры воздуха возле очистных (последний раз — в конце июля), но ни разу не было превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по загрязняющим веществам, в том числе по сероводороду. Начальник ведомства Ольга Ушакова подчеркивает: замеры касаются ПДК по конкретным веществам, а «запахи не нормируются».

В этом и проблема. Эксперты поясняют: неприятный запах может быть результатом смеси веществ, каждое из которых по отдельности не превышает ПДК. Всё по нормативу, но дышать невозможно. При этом существует методика измерения именно «единиц запаха», но применять её не хотят (подробнее здесь).

Однако не исключено, что дело в источнике запаха. Когда это частное производство, Роспотребнадзор в конце концов действует иначе. Пример — дело с запахом от производства чипсов в 22-м микрорайоне. После массовых жалоб ведомство выехало на проверку, нашло нарушения, выдало предписание, добилось временного закрытия через суд и, в конце концов, вынудило проблемное производство съехать.

Почему такой же въедливый подход не применяется к объекту городского коммунального хозяйства, непонятно.

