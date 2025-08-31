«До 2030-го года мы построим порядка 30 станций, 2035-го — еще 30. Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет. В спокойном, плановом режиме строим Рублёво-Архангельскую ветку, Бирюлёвскую и Троицкую линии метро. Рассматриваем сейчас линию на Сколково, строим станции „Гольяново“ и „Печатники“», — сказал мэр Собянин.
Глядя на схему с новыми станциями, нельзя не отметить, что фокус строительства метро сдвинулся на новые территории: в Троицкий и Новомосковский округа.
Для Зеленограда развитие рельсового транспорта, похоже, остановилось с запуском МЦД — только пассажиропоток будет увеличиваться за счет перевода в Крюково конечных остановок некоторых областных автобусов.
