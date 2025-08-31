Это прямое нарушение не только профессиональных норм и здравого смысла, но и документов мэрии. Официальное «методическое пособие по обрезке крон деревьев и кустарников» требует использовать подходящий инструмент, держать его ровно, не проворачивать, чтобы не повредить ветку и не допустить рваный срез, который будет дольше заживать.

Что за инструмент использовали для этой варварской обрезки, пока неизвестно. Возможно, это был кусторез (мотоножницы), который предназначен только для обрезки молодых побегов.

«Озеленение в районе ужаснейшее, — негодует местный житель Сергей, обративший внимание на обрезку. — Огромное количество деревьев и кустарников больные. Так еще и такой уход».

Выясним, кто грыз кусты и почему это произошло — вернемся с ответом.

Новости 18-го микрорайона