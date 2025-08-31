Первый в этом году олененок родился в экоцентре 12 июня, в День России. Сейчас его уже можно увидеть в вольерном комплексе. Пока он питается молоком матери, но скоро перейдет на взрослый рацион — траву, сено, овощи, желуди, каштаны и веточный корм.

Среди предложенных вариантов имён:

Росинка: в честь дня России

Июнька: отражает месяц рождения

Пятнышко: связано с пятнистым окрасом шерсти

Лето — напоминает о времени года

Проголосовать можно на портале «Активный гражданин — детям». Чтобы участвовать в опросах, нужно пройти авторизацию через МЭШ или «Мос ру». Ссылка для голосования: det.mos.ru. На момент публикации проголосовало две тысячи человек.

Эта платформа создана для школьников от 6 до 14 лет. Здесь они могут принимать участие в принятии решений, касающихся города. На платформе доступны викторины, обучающие задания, игры и комиксы. За активность детям начисляют баллы, которые можно обменять на призы через сайт «Миллион призов».

Ланей можно увидеть в «Доме лани» по адресу: Никольский проезд, за домом 2. Вольерный комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме последнего понедельника месяца. Вход бесплатный. Телефон для справок: +7-499-735-64-83