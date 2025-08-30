«Жилищник» объявил конкурс по обустройству дворовых территорий возле корпусов 803, 828Б, 840 и 918. Окончание подачи заявок придётся на 1 сентября, на все работы отведено 30 дней, так что закончат благоустройство, если всё пройдет без задержек в начале октября.

Работы включают замену бордюров и асфальта в проездах, на тротуарах, на пешеходных дорожках и парковке, установку габаритных столбиков и асфальтирование новых дорожек.

Что мешало провести эти работы летом, неизвестно. При этом префектура отчиталась, что программу благоустройства дворов Зеленограда планируется завершить до конца августа. Видимо, получилось провести ремонт этих дворов сверх запланированной программы.

Впрочем, Зеленограду не привыкать — благоустройство во дворах теперь проходит в любое время года и в любую погоду: в том числе зимой и в снег. ё