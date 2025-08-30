Изымается участок с постройками по адресу Заводская, 21А — мэрия издала соответствующее распоряжение. Этот участок между Заводской улицей и железной дорогой раньше принадлежал бетонному заводу, а в 2001 году был сдан в аренду «МММЦ» на 50 лет. На этом месте инвестор будет строить большой жилой комплекс на пять тысяч жителей.

Строения находятся в собственности у «МММЦ» — компания очередь сдаёт их арендаторам. В зданиях находятся склады, автомастерские, мебельные фабрики, утилизация древесины, металлообработка, офисы.

Также город изымает гаражи ГСК «Сокол». Владельцев предупреждали о сносе еще в прошлом году.

Всего для будущего строительства запланирован снос более пятидесяти строений. Компенсацию за изымаемые здания собственнику должен выплатить застройщик жилого комплекса — ООО «СЗ Проксима». Стоимость выкупа имущества на территории будущего ЖК оценивается почти в два миллиарда рублей.

По проекту, в течение восьми лет здесь построят 16 жилых домов, из них два 30-этажных дома и два 24-этажных, остальные не ниже девяти этажей. Также предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с бассейном, школы, детского сада, офисных зданий, гаражей, пожарного депо, технопарка.