Мэр заявил, что в условиях специальной военной операции ограничительные меры в отношении трудовой миграции опасны.

«Экономически борьба с трудовой миграцией, особенно в условиях СВО, очень плохая история. Сегодня в стране работодатели не могут найти около пяти миллионов человек. Это реальный дефицит. У нас сотни тысяч молодых ребят ушли на фронт, сотни тысяч пошли работать в военно-промышленный комплекс, где в разы увеличился оборонзаказ. Сегодня изгнать мигрантов можно, но это приведет к серьезным экономическим последствиям. Кому выгодно?» — сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Весной начальник московской полиции Олег Баранов сообщал о снижении числа преступлений со стороны мигрантов. По его словам, фиксируется устойчивая тенденция к сокращению правонарушений среди иностранных граждан. При этом Баранов подчеркнул, что значительная часть сообщений о «преступлениях мигрантов» в телеграм-каналах поступает из-за рубежа, в частности из Украины. По его словам, подобная дезинформация направлена на разжигание розни.

Однако в Подмосковье звучат и другие высказывания. Так, один из руководителей областной полиции в прошлом году заявил о необходимости «осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами».

Представители зеленоградской полиции тоже подчеркивают, что без иностранной рабочей силы обеспечить функционирование города невозможно. Когда мигранты приезжают с семьями и интегрируются в общество — это положительное явление. Основные трудности, по мнению правоохранителей, связаны с низким уровнем владения русским языком и культурными различиями, что иногда приводит к бытовым конфликтам.