Об одной из них — в корпусе 1128 школы 853, открывающейся после капремонта — рассказывают журналисты 11 «Д» медиакласса и школьного медиацентра.

На видео — кадры экскурсий в обновленную школу, которые сейчас проходят для всех родителей и детей Зеленограда. А еще подробности подготовки к главному празднику: у школы состоится торжественная линейка (хотя по городу такие линейки будут только для первоклассников) — выступят учителя и сами ученики с творческими номерами: хоровая студия, танцевальные студии и даже гости из КЦ «Зеленоград»

"Мы как всегда готовим танцевальный флешмоб на 1 сентября, вызвали детей, — говорят руководительницы хореографических коллективов Лейла Камалетдинова и Юлия Мамонова. — После большого летнего перерыва наши дети с радостью выходят, в этом году очень многие включились в эти танцевальные сборы".

«С первого сентября буду учиться в новом обновленном корпусе школы, — говорит ученица 11-го класса Варвара. — Очень классные раздевалки на физкультуру и актовый зал, столовая вообще просто… Ну и, в принципе, весь корпус очень классный».

«Мы надеемся, что ребята оценят труд сотен людей, вложенный в обновление школы, и будут сохранять корпус в том виде, который им передали», — говорит замдиректора Ирина Тюрина.