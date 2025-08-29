Оклады московских учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения будут увеличены в среднем на 22-24%. На эти цели дополнительно выделено 56 млрд рублей.

«С учетом инфляции и удорожания мы приняли решение значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», — сказал мэр Собянин на ежегодном педагогическом совете. Он отметил, что уровень доходов учителей в Москве уже превышает целевые показатели, установленные президентом Путиным.

В декабре 2023 года президент поручил правительству подготовить системные решения по оплате труда учителей, в октябре 2024 года заявил о необходимости выработки «новой, более справедливой модели» оплаты труда работников бюджетной сферы.

Всего в школах Москвы работают около 57 тысяч педагогов. По данным мэрии, в 2023 году средняя зарплата учителей в столичных школах составляла около 144 тысяч. Это выше, чем средняя зарплата москвича — 138 тысяч.

В прошлом учебном году средняя зарплата учителя составляла 140-160 тысяч рублей — такие цифры озвучивал мэр в январе. Однако данные сервиса «Город работ» значительно отличаются от официальных — аналитики портала утверждают, что в 2025 году средняя зарплата учителя в Москве составила 84 тысячи.

Такая разница может объясняться тем, что в объявлении указывается зарплата за одну ставку без учета дополнительных выплат (например, за классное руководство). Многие учителя продолжают перерабатывать, чтобы получать среднюю зарплату по городу. По данным мониторинга профсоюза «Учитель», учителя в Москве в среднем работают на 1,3 ставки.