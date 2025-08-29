На лодочной станции теперь доступна аренда электрогидрофойла — доски с подводным крылом и встроенным электродвигателем, которая позволяет скользить над водой плавно и бесшумно.

Новинка позиционируется как современный вид водного отдыха, сочетающий лёгкость управления, свободу движения и экологичность.

Для тех, кто пробует электрогидрофойл впервые, предусмотрено занятие с инструктором. По итогам обучения выдаётся сертификат.

Пробное занятие с инструктором и гидрокостюмом стоит 4000 рублей. Аренда без инструктора обойдется в 20000 рублей в сутки и доступна только для опытных пользователей.

Прокат работает с 11 до 20 часов, но летом бывает и дольше. Подробности по телефону: +7-999-803-75-47

В ближайшие выходные обещают солнечную погоду, температура до +28.