Место и время встречи 30 августа:

микрорайон 2: возле корпуса 200 Г в 11:00

микрорайон 6: около 6-го подъезда корпуса 611 в 10:00

микрорайон 9: возле 4-го подъезде корпуса 902А в 10:00

микрорайон 11: возле корпуса 1123 (входа в управу) в 10:00

микрорайон 18: возле 5-го подъезда корпуса 1818 в 10:00

Не стоит ждать встречи где-то на маршруте — практика показывает, что он может измениться. Лучше приходите прямо к месту сбора

Такие встречи проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.