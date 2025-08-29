Место и время встречи 30 августа:
- микрорайон 2: возле корпуса 200 Г в 11:00
- микрорайон 6: около 6-го подъезда корпуса 611 в 10:00
- микрорайон 9: возле 4-го подъезде корпуса 902А в 10:00
- микрорайон 11: возле корпуса 1123 (входа в управу) в 10:00
- микрорайон 18: возле 5-го подъезда корпуса 1818 в 10:00
Не стоит ждать встречи где-то на маршруте — практика показывает, что он может измениться. Лучше приходите прямо к месту сбора
Такие встречи проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама