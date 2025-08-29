От остановки «Дом быта» на Центральном проспекте до торгового центра (корпус 317) идёт реконструкция теплосетей МОЭК. На фото — маршрут обхода

Деревянные настилы проложены через сквер, местами придётся пройти и по земле. В дождливую погоду тут грязно и сыро. Поэтому комфортнее перейти аллею еще у Центрального проспекта и двигаться по тротуару с другой стороны, который ремонтом не затронут.

Работы продолжатся до 12 октября.

Масштабная реконструкция теплосетей МОЭК вдоль Центрального проспекта и на прилегающих территориях стартовала в начале августа и продлится более года: копать будут от «1000 Мелочей» до «Детского мира», поэтапно, с установкой временных байпасов, мостиков и настилов для пешеходов, перекрытием тротуаров и автодвижения.

Новости 3-го микрорайона