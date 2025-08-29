Новый филиал сети работает в корпусе 317Ас1 («3-й торговый центр») с 9:00 до 21:00.

По дизайну, ассортименту и ценам от других филиалов они не отличаются: здесь продают лекарства, лечебную косметику, витамины, биологически активные добавки, средства личной гигиены, медицинские товары и изделия (тонометры, тибетский аппликатор и другие товары).

Продавцы утверждают, цены у «Столички» ниже, чем в других аптеках. Некоторые покупатели с этим согласны: «Не знал, что здесь открылась аптека. Проходил мимо, решил зайти. Обычно покупаю у этой сети, потому что подешевле выходит», — рассказал Александр.

До 31 октября в этом подразделении покупатели могут бесплатно получить накопительную карту (в других — 49 рублей, которые возвращаются на счёт).

Всего в Зеленограде расположено более десяти «Столичек». В конце июля эта сеть подверглась хакерской атаке и не работала несколько дней — сейчас всё в порядке.

