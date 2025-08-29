Собянин: «Я с удовольствием отменил бы все платные парковки, но…» 29.08.2025 ZELENOGRAD.RU

«…но у нас около 8 миллионов машин в Москве и Подмосковье. Беспрецедентная насыщенность для такой относительно небольшой территории. А количество дорог на количество жителей одно из самых маленьких в мире», — объяснил мэр в интервью «Комсомольской правде».

Что касается установки платных парковок рядом с жилыми домами, Собянин объяснил, что такие решения принимаются точечно — чаще всего вблизи крупных магазинов, офисных центров и транспортных узлов. В этой логике получается, что вся уличная сеть района Крюково (новый город) попадает в какую-либо из этих «точек».

Мэр также напомнил, что необходимость введения парковок в жилых районах обсуждается с муниципальными депутатами. Все зеленоградские депутаты одобрили платные парковки. Следующие выборы пройдут в 2027 году.

Мэр считает, что платная парковка — благо для местных жителей, ведь по резидентному разрешению можно парковаться почти бесплатно. Вероятно, мэр не знает, что резидентное разрешение получают только жители домов на первой линии улицы с платными парковками. То есть у большинства жителей района такой возможности нет.

Собянин напомнил, что система московских платных парковок учитывает заполняемость: если она превышает 80%, тариф повышается, если нет — остается прежним. Судя по заполняемости некоторых новых платных парковок в Зеленограде, повышение тарифа не за горами.

Петиция об отмене платных парковок в Зеленограде на change org набрала больше 11000 подписей, а аналогичная инициатива на сайте РОИ — 4000 голосов. Но к изменению политики мэрии это не привело.

