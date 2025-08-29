Это связано с вопросами безопасности, объясняет префектура. Причина, по которой линейки для первых классов все-таки проведут — особая значимость Дня знаний для тех, кто впервые идет в школу.

«1 сентября по-настоящему торжественный день, прежде всего, для тех, кто идет в школу впервые. А в школах сейчас по 10-12 первых классов, и, хотя они распределяются по нескольким разным помещениям, все равно организовать такое мероприятие непросто», — рассказал префект Смирнов.

По его словам, в первые классы в 2025 году пойдут чуть более 3000 детей — это примерно столько же, сколько и в прошлом году. При этом префект утверждает, что сложностей с записью ребенка в школу не испытывает никто: мест достаточно даже в новых микрорайонах, 17-м, также в 22-м (где школы пока нет).

В прошлом году большинстве школ Зеленограда линейки 1 сентября прошли не на улице, а внутри школьных помещений. Причиной стали рекомендации полиции, связанные с повышенными мерами безопасности из-за «угроз терактов и оперативной обстановкой в Курской области». Формат мероприятий был сокращен, родителям в большинстве случаев присутствовать не разрешили.

Почему требования повышенной безопасности не распространяются на первоклассников — непонятно. Непонятно, также, будут ли проводиться праздничные мероприятия внутри школ для остальных учеников.

Напишите в комментариях, как будет проходить День знаний в вашей школе — и что вы думаете об этом.