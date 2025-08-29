«Плита упала на дорожку между забором стройки спортивного клуба и ограждением волейбольной площадки. Рабочие убрали плиту», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец и добавил, что вылет стрелы большой, материалы проносят над спортплощадками и дорожкой, в парке много людей и детей, предупреждающих знаков или ограждений нет. «Повезло что не было людей, в месте падения плиты».
Строительство трёхэтажного спорткомплекса на месте снесённого шатра с теннисными кортам идёт с марта. Строительство планируют завершить к концу сентября следующего года.
