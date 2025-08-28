Соответствующая разметка появилась на улице Каменка при движение от Георгиевского проспекта в сторону Панфиловского. Дорожных знаков пока нет — когда ограничение движения по полосам начнет действовать, неизвестно.

Судя по разметке, для движения автомобилей в сторону Панфиловского проспекте, рядом с выделенкой, предназначено две полосы, но в обратную сторону, в направлении Георгиевского проспекта, осталась всего одна полоса. Многие водители не одобряют такую идею, жалуясь на уменьшение числа полоса и их ширины.

Выделенка на Каменке только начало «создания каркаса магистральных выделенных полос в Зеленограде», как говорят в департаменте транспорта. В 2025 году планируется также выделенные полосы на Центральном проспекте и Солнечной аллее: от пересечения с Березовой аллеей и почти до поворота на старый мост (до остановки «Поликлиника 105»), а также на улице Гоголя на всем протяжении: от пересечения с Филаретовской до Панфиловского проспекта.

В мэрии утверждают, что скорость движения городского транспорта по ним увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.