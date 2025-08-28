В первый день ввода новых платных парковок в Зеленограде — 15 августа — дорожные знаки успели установить не везде. Между тем, именно дорожный знак или табличка определяют, нужно ли платить за парковку или нет.

Сейчас на улицах Александровка, Михайловка, Андреевка и Георгиевском проспекте все знаки на месте. Но, по словам некоторых водителей, это не исправляет ситуацию: быстро привыкнуть к оплате парковочных мест, которые ранее были бесплатными, автомобилистам сложно.

«Я не знаю, либо мозг так устроен, что он целенаправленно не замечает, либо знаки какие-то не такие. Заметил только благодаря тому, что вы фотографировали. Подумал, странно, зачем это на бесплатной стоянке», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» один из водителей.