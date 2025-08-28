В 2016 году «Студия Артемия Лебедева» совместно с Московским архитектурным институтом разработала руководство по оформлению типовых школ по заказу московского департамента образования. Оно включало формулирование принципов дизайна образовательной среды, удобной для детей и педагогов. Обновление школ в рамках проекта «Моя школа» во многом опирается на принципы, описанные в этом документе.

У наших читателей, побывавших на экскурсиях в отремонтированных зданиях, они тоже вызывают в целом положительные впечатления. Правда, многие отмечают, что выводы можно будет делать по итогам эксплуатации: «Посмотрим, на сколько такой красоты хватит».

«Важны не столько стены, сколько то, что в них будет происходить», — говорят многие родители, имея в виду качество школьного обучение. Опасения основаны на итогах капитального ремонта всех зеленоградских поликлиник — здания обновили, но системные проблемы здравоохранения никуда не делись.

До 30 августа проходит бесплатная экскурсия по обновленным школам: они начинаются каждые 10 минут с 14:00 до 19:50 (30 августа — с 10:00 до 15:50). Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по ссылкам: