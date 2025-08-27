После завершения реновации для пятиэтажек в 2032 году перейдут к другим сериям домов, которые устаревают. «Включая девятиэтажки», отметил мэр.

«Мы насильно никого переселять не собираемся, — сказал Собянин в интервью „Комсомольской правде“. — Проходит голосование людей, это их желание, в первую очередь. Люди видят, что мы не обманываем. Мы строим дома рядом с их же домами. Строим качественное современное жилье по стоимости на 30-40% рыночных больше, чем то, что они имели».

О каких именно девятитажных домах идёт речь, мэр не уточнил. Они бывают разных серий. В Зеленограде есть и длинные (4-10 подъездов) панельные, так и башни в девять этажей. Такие дома находятся в 2, 3, 4, 7, 8, 9 микрорайонах — в старом городе.

За кадром остается и вопрос, где будут строить новые дома для переселения из 9-этажек. Слова мэра о расположении новостроек рядом со старыми домами условны: в других округах Москвы по программе реновации переселяют в пределах района, в Зеленограде — в пределах округа. То есть, жителю девятиэтажки на Центральном проспекте могут в перспективе предложить квартиру где-нибудь у Георгиевского проспекта или Заводской улицы. В старом городе свободных участков для жилой застройки уже не наблюдается.

Летом Собянин говорил, что в программу реновации включат и 12-этажные панельные дома. Которые вместе с 9-этажками «еще хуже хрущевских с точки зрения безопасности конструкций».

Продолжать реновацию предполагается за счет продажи жилья в новостройках, построенных для переселения. Речь идёт о жилье, «которое остается невостребованным», сказал мэр. Но отметил: «Чем дальше по программе, тем больше таких квартир продается. У нас задача не только потратить деньги, но все-таки большую часть этих денег вернуть в бюджет».

В Зеленограде сейчас в неопределенном положении новостройка в 9-м микрорайоне, куда раньше планировали переселять людей из пятиэтажек на улице Гоголя. Возможно, квартиры там будут продавать не только «невостребованные».

Прямо сейчас переехать в новый дом по программе реновации хотели бы 30% опрошенных читателей «Зеленоград.ру». Пока не хотят переезжать из своего дома 47% опрошенных, затрудняются ответить — 14%.