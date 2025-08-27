Мы все работали ночью, чтобы потом побыстрее заполнить холодильники обратно. Где-то произошла неполадка с хладагентом — мастера искали место утечки фреона. Им быстро удалось всё устранить. Такая поломка на моей памяти за 18 лет работы магазина впервые, — рассказала менеджер Татьяна.

По её словам, сотрудники ежедневно проверяют оборудование. Если возникают неполадки, вызывают специалистов. Кроме того, технические осмотры проходят по графику, но внештатные ситуации всё равно случаются, как в этот раз.

Покупатели переживали сначала, что у нас что-то не так, вдруг закроемся. Мы всех успокаивали, и уже сейчас практически все товары на своих местах, — добавила Татьяна.

В некоторых холодильниках ещё остаются пустые места, но, по словам работников магазина, в ближайшее время они будут полностью заполнены продуктами.

Новости 18-го микрорайона