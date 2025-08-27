Загрунтованы и зашпаклеваны стены, покрашены потолки, отремонтирован пол. Сейчас рабочие занимаются фасадом здания, дизайн которого будет выполнен в серо-бежевых тонах с красным акцентом.

Ещё в мае работы на ледовой арене только начинались, тогда рабочие демонтировали старые элементы. Сейчас, по словам прораба, уже приступили к монтажу новой арены.

«Нам осталось, как раз-таки, завершить работы только с фасадом и ареной. Занимаемся вентиляцией, электрикой, сантехникой», — рассказал Дмитрий.

Сейчас территория огорожена, попасть на объект нельзя. Ремонт планируется завершить в четвертом квартале этого года — как и планировали. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент спорта, чтобы узнать точную дату.