Некоторые зрители в районных чатах пишут, что шатер слишком маленький:

«Снова для первых 20-30 пришедших в шатре? Из-за такой организации и приходить нет желания».

«Шатер закрыт со всех сторон, очень плохо слышно и вообще ничего не видно. Почему вообще снесли сцену?»

При этом организаторы отмечают, что многие посетители концертов довольны и артисты выступают с удовольствием — выступления в шатре очень атмосферные и не разочаровывают участников.

До конца сезона осталось несколько концертов. Ближайший пройдет 28 августа в парке культуры и отдыха «Озеропарк». На площадке между корпусом 1002 и Школьным озером выступит ведущий творческий коллектив города Москвы — вокальная студия «Вариация» под руководством Евгении Добровановой.

В программе — современные каверы, летние хиты и авторские композиции в исполнении солистов, дуэтов, трио и квартетов. Концерт начнется в 18:30, вход — свободный.