Проект «Музыкальные четверги» продолжает свою работу в измененном формате. Раньше концерты проходили на стационарной сцене у Школьного озера. Однако последние две недели сцены в парке нет: как сообщили в организаторы, конструкцию демонтировали, а новую планируют установить только в следующем году.
«Это временное решение — будут строить новую сцену, лучше. Шатер позволяет разместить около 30 зрителей, но есть и плюсы — в шатре можно проводить выступления даже в плохую погода. В хорошую погоду мы открываем шатер с трех сторон и приносим дополнительные лавочки», — пояснили организаторы.
Некоторые зрители в районных чатах пишут, что шатер слишком маленький:
«Снова для первых 20-30 пришедших в шатре? Из-за такой организации и приходить нет желания».
«Шатер закрыт со всех сторон, очень плохо слышно и вообще ничего не видно. Почему вообще снесли сцену?»
При этом организаторы отмечают, что многие посетители концертов довольны и артисты выступают с удовольствием — выступления в шатре очень атмосферные и не разочаровывают участников.
До конца сезона осталось несколько концертов. Ближайший пройдет 28 августа в парке культуры и отдыха «Озеропарк». На площадке между корпусом 1002 и Школьным озером выступит ведущий творческий коллектив города Москвы — вокальная студия «Вариация» под руководством Евгении Добровановой.
В программе — современные каверы, летние хиты и авторские композиции в исполнении солистов, дуэтов, трио и квартетов. Концерт начнется в 18:30, вход — свободный.